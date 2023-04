Selgus, kuidas Breeni kavatsetakse Horvaatia rallil mälestada

Soome väljaanne Ilta-Sanomat kirjutab, et kõik Horvaatia MM-etapil osalevad autod saavad endale peale musta värvi kleepsu ja lisaks sellele tulevad ka mitmed leinaseisakud.

Näiteks neljapäeva õhtuks on kutsutud MM-sarjaga seotud inimesed Zagrebis asuvasse hooldusparki, et koos mööda saada vaikne hetk ning teha ühisfoto. Kutse said nii tiimide töötajad, ralli organiseerijad kui ka meedia esindajad.