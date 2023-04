Insener meenutas Breeni: siis me sõitsime Eestis, selle kohutava autoga

Kuidagi valisid sa alati kõige keerulisemad võistlused, kus särada ja panna maailmameistrid higistama: Soome, Eesti, Rootsi, Monte Carlo, Wales, Ieper… need võistlused jäävad igaveseks meie mälestustesse. Asjaoludest hoolimata oli tore eile sinu kodus käia ja kohtuda sinu pere ja sõpradega, mõista paremini, miks sa olid selline, nagu olid – meie kõigi jaoks palju enamat kui rallisõitja. Aitäh, et olid sina ise, aitäh, et sa kunagi alla ei andnud, aitäh, et surusid meid iga päev olema üha paremad ja jätka seal üleval naeratamist,» lõpetas Hyundai rallitiimi insener südamliku pöördumise.