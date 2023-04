Solberg oli Breeni surmast šokeeritud: see on kohutav tragöödia, kõik armastasid teda

«Nagu kõik teised rallimaailmas, olin ma Craigi saatusest kuuldes väga šokeeritud. See on kohutav tragöödia. Craig oli meie spordi üks toredamaid kutte. Kõik armastasid teda,» ütles Solberg Rallit.fi-le antud intervjuus.

«Horvaatias on seekord imelik atmosfäär. Craigi terve pere – nagu me kõik – on osa sellest alast. Me igatseme teda kõvasti. Sel nädalal sõidame tema mälestuse auks,» jätkas ta.