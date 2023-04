Uskumatu nahaalsus: tuntud ultrajooksja läbis osa võistlusdistantsist autoga

BBC Sport kirjutab, et Zakrzewski osales 7. aprillil peetud ultramaratonil Manchesterist Liverpooli, mille pikkuseks oli 80 km. Kuigi algselt saavutas ta kolmanda koha, siis hiljem avastati, et ta läbis distantsist umbes 4 km autoga.

Juhtumit hakati uurima, kui võistluse korraldajad said infot, et üks jooskja on saanud ebasportliku meetodiga sportliku eelise. Võistlusel kasutatud asukoha kindlaksmääramise süsteemi kontrollides selgus, et Zakrzewski läbis ühe pooleteistkilomeetrise sektsiooni vaid 1.40ga.