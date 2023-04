Eesti võidusõidutiim alustab ringarajahooaega Itaalias kõrgete eesmärkidega

Meeskonna juhi Martin Lauri sõnul on kahe hooajaga saadud väga head kogemused ja eelmise aasta tulemused näitasid, et töö on liikunud õiges suunas. «ALM Honda Racing meeskonna ja sõitjate võimekus on kindlasti hea. Sari on väga tugev ja selleks, et kõrges mängus kaasas olla eksimisruumi ei ole. Ma toon sisse ka õnne faktori, sest kui rajal on pea 40 autot, on ka õnne vaja, et teha head tulemust. Aga see pole põhiline, enamus on ikka meie enda teha. Usun, et suudame sellel aastal kaasa rääkida TOP 3 koha nimel üldarvestuses ja miks mitte ei võiks me võidelda meistritiitli nimel,» avas Laur hooaja eesmärke.