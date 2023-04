VIDEO ⟩ Mis toimub!? Ronaldo kargas väljakul vastasele turja ja hakkas teda kägistama

Selleks hetkeks oli Al-Nassr juba 0:1 kaotusseisus ja kaotas kohtumise lõpuks 0:2. Ronaldo sahistas küll 77. minutil väravavõrku, kuid VAR otsustas, et värav polnud reeglite pärane.

Al-Nassr on viimasest viiest liigamängust võitnud vaid kaks ning on punktitabelis teisel kohal. Liiderklubi Al-Ittihad jääb küll vaid võidu kaugusele, kuid nad on kohtumise vähem pidanud ning meistritiitli nimel tuleb Ronaldo klubil veel pingutada.