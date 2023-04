Profipoksi maailmameister avaldas, et teenib veidrike soovide täitmisega varanduse

Bridges oli kuni eelmise aasta IBFi kergakaalu maailmameister ning on oma kümnest profimatšist võitnud üheksa.

Ainuüksi sotsiaalmeediaga tegelemise eest teenib naine suuri summasid, kuid oma osa palgarahast tuleb ka OnlyFansi keskkonnast. Intervjuus Austraalia ajalehele The Daily Telegraph ütles ta, et temalt on palutud näiteks määrdunud sokke ja vannivett, milles ta on kümmelnud.

«Olin OnlyFansis esimene naispoksija, kuid nüüd on seal Mikaela Mayer, Siniesa Estrada, sellised poisid nagu Devin Haney, Derek Chisora, Andy Ruiz. See seal ei ole porno, see just kaugeneb sellest. OnlyFans teab, et ma olen teerajaja ja kui mina seal konto teen, teevad seda ka teised ja nii juhtuski,» ütles Bridges.

Ta ütles, et ei tunne ennast OnlyFansi pärast häbistatuna ning postitab sinna sarnast sisu nagu teeks ka Instagramis, lihtsalt nüüd saab ta selle eest paremat palka. «Ma olen poksija, aga poksin kaks korda aastas. Kaks korda aastas palka saada pole piisav. Ma ei teeni poksida miljoneid, nagu mehed. Oleksin rumal, kui ei võtaks maksimumi välja.

«Minuga on ühendust võtnud veidrikuid, kes tahavad osta mu räpased sokke ja mu vannivett. Maa loputan neid korralikult ja võtan raha vastu. Mul pole vannivee purki panemiseks aega, aga saaksin selle maha müüa.