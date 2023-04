Hyundai tiimipealik avaldas Breeni õnnetuse kohta uusi detaile: ta suri silmapilkselt

«Õnnetuse kohta võib öelda, et Craig osales Horvaatias võistluseelsel testil. Teeolud olid libedad ning auto libises suhteliselt väikese kiirusega teelt välja ning võttis vastu puuaeda. Aiapost tungis läbi juhipoolse akna salongi.

Testikatse suleti koheselt ja meditsiinimeeskond oli kiiresti sündmuskohal. Peame mainima, et [kaardilugeja] James Fulton ei saanud õnnetuses viga ja tunneme talle südamest kaasa. Teeme kõik endast oleneva, et Jamesi praegu toetada. Craig viidi katselt haiglasse. Niipalju kui oli võimalik kindlaks teha, siis Craigi surm oli silmapilkne,» ütles Abiteboul Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

Hyundai ja Rahvusvaheline autoliit (FIA) teevad koostööd, et kõik intsidendi aspektid läbi vaadata. «Niipalju kui on seni olnud võimalik kindlaks teha, ei olnud probleemi ühegi auto elemendi, rehvide ega turvavarustusega. Kohalik politsei koostas sündmuspaigal oma raporti,» lisas ta.

Abiteboul ütles, et ralliringkond hoiab sel raskel ajal kõvasti kokku ning kõik näitavad Horvaatia MM-etapi ajal oma austust Breenile. «Sel nädalavahetusel toimub Craigi austamiseks mitmeid algatusi. Lisaks meie erilisele autokujundusele on meie tiimi juures kaastundeavalduste raamat, millele on kõik oodatud oma mälestusi jagama. Seda raamatut jagatakse hiljem perega,» ütles Abiteboul.