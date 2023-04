Tiitlikaitsja Flora päästis viimasel minutil Kalju vastu viigipunkti

Mängus jagati kokku kuus kollast kaarti ning need kõik läksid Kaljule. Lisaks Ilja Antonovile ja Igor Subbotinile, Maksim Podholjuzinile ja Alex Matthias Tamm, kes olid väljakumängijad, said hoiatada kaks Kalju pingil olnud treenerit, peatreener Kaido Koppel ja abitreener Argo Arbeiter.

Flora jätkab punktitabeli liidrina, neil on nüüd viis võitu ja kaks kaotust, mis annab kokku 17 punkti. Sama palju on koos ka Tallinna FCI Levadial. Nõmme Kalju on kolme võidu ja nelja viigiga kogunud 13 punkti ja on neljas. Kolmas on sama punktiskooriga JK Tallinna Kalev.