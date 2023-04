Venelastele ust näidanud vormeliboss: nendega jätkamine olnuks enesetapp

«Kui me oleks nad jätnud, siis see olnuks enesetapp,» tunnistas austerlane raamatus Kronen Zeitungeni vahendusel. «Meedia, fännid ja FIA (Rahvusvaheline Autoliit - toim.) oleks meid risti löönud.»

Steiner tunnisas, et koostöö lõpetamine Mazepiniga polnud lihtne, kuid seda tuli tiimi elus püsimise nimel teha. «Me olime olukorras, kus meie teised sponsorid oleksid lahkunud Haasi juurest, kui me poleks koheselt tegutsenud. Kui me oleks kauem oodanud, ei oleks meil ühtegi sponsorit alles jäänud,» põhjendas ta oma teguviisi.