Kas Breeni surm tõi esile ralliautode Achilleuse kanna?

Zagrebi äärelinnas, teisel pool linna poolitavat Sava jõge on kohaliku tivoli ja hipodroomi parklas koha sisse võtnud rallimaailma vägevad. Nagu igal MM-etapil on kõige suurema, keskmise suurusega tehasehoone mõõtmetega kahekorruselise garaažiga kohal Hyundai meeskond. Kui tavapäraselt on see igal MM-rallil üles pandav maja koht, kuhu kogunevad rõõmsas tujus fännid, et sõitjate autogramme saada, siis sel nädalal valitseb rallipargis lein.