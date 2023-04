Hispaania meedia: Messi on naasmas Barcelonasse, kuid peab palgast loovutama kümneid miljoneid

Hispaania ajaleht Sport kirjutab, et Messi ei kavatse oma lepingut praeguse koduklubi Pariisi Saint-Germainiga pikendada. Tema kontraht saab juuni lõpus läbi ning seejärel naaseb ta ilmselt hoopis Barcelonasse.

Küll läheb see otsus maksma talle kõvasti raha. Nimelt pakuvad katalaanid Messile vaid 25 miljoni eurost aastapalka. Võrdluseks, PSG-s makstakse talle väidetavalt aasta eest enam kui 60 miljonit eurot.

Küll peab Barcelona kõigepealt müüma mängijaid ja vabastama palgaraha, et Messi tuua, sest muidu võidakse rikkuda Hispaania kõrgliiga finantsreegleid. Sellest hoolimata usub Sport, et Messi Barcelonaga liitumise tõenäosus on suur.