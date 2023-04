Meedia: õuduste õhtu üle elanud Manchester United tahab vabaneda 15-17 mängijast

Briti ajaleht The Guardian väidab, et ten Hagil on juba nimekiri 15 mängijast, keda ta loodab sel suvel Manchester Unitedist lahkumas näha. Ajaleht väidab, et Unitedi peatreeneri nimekirja tipus on sellised nimed nagu Fred, Jadon Sancho, Scott McTominay, Harry Maguire, Anthony Martial ja Victor Lindelöf.

Daily Mail väidab, et hundipassi saavate mängijate arv on lausa 17. Samas kirjutab The Athletic, et Manchester United plaanib mängijate arvu suurt kärpimist, et vabastada sel suvel vahendeid uute jalgpallurite palkamiseks.

Unitedil oli neljapäeval Sevillas õuduste õhtu, kui Euroopa liiga veerandfinaali kordusmängus jäädi alla kohalikule klubile 0:3 ja kahe mängu kokkuvõttes tuli tunnistada Hispaania klubi 5:2 paremust.

Vaatamata sellele, et Unitedi esiväravavaht David de Gea on olnud kehvas vormis ja 32-aastase mängija leping lõpeb sel suvel, ei plaani ten Hag temast vabaneda, vaid keskendub ründeliini tugevdamisele.

Guardian kirjutab, et Donny van de Beek, Anthony Elanga, Dean Henderson ja Brandon Williams on lisaks eelpool mainitud mängijatele järgmised, keda ten Hag oma plaanides ei näe.