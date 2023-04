M-Spordi juht Tänakust: eesmärk on poodiumikohta hoida ja äkki ka kõrgemale tõusta

Millener kinnitas, et meeskond on Ford Puma Rally1-auto häälestamisega usinalt tegelenud, kuid palju tööd ootab veel ees. «Oleme püüdnud leida viise, kuidas autot optimeerida vastavalt tema stiilile. See liigub õiges suunas, kuid me pole veel lõpetanud, palju tööd ootab veel ees.

Me küll testime, kuid tuleme siis rallidele, mis on kõik natuke erinevad ja see muudab meie töö veelgi raskemaks. Aga kõik on näinud vaeva, et jõuda nii kaugele ja loodame, et suudame selle nädalaga saada veel tugevamaks. Eesmärk on poodiumikohta hoida ja äkki ka kõrgemale tõusta,» ei väsinud Millener Tänakule eesmärki meelde tuletamast.