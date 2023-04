VIDEO ⟩ Poodiumikohta jahtinud Ogier sai Horvaatias valusa karistuse

Ogier lõhkus teisel kiiruskatsel rehvi ja kuna see juhtus ralli kõige pikema, 25,67 km pikkuse Stojdraga – Hartje katse esimeses pooles, oli ta sunnitud seisma jääma, et uus ratas alla panna.

See läheb aga vastuollu WRC-sarja spordiregulatsioonide punkti 53.1-ga, mis näeb ette, et iga kord, kui auto on katsel liikumises, peab sõitjate varustus olema nõuetekohaselt kinnitatud. Eraldi on toodud välja, et turvavööd peavad olema korralikult pingutatud. Vastasel juhul hakkavad juhtumit menetlema kohtunikud.