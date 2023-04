Ogier viskas enda üle nalja ja kaitses saladust

Üheminutilise karistuse sai prantslane eile, sest sõitis pärast rehvivahetust kohalt minema enne, kui tema kaardilugeja Vincent Landais' oli turvavöö korralikult kinni saanud.

Kümnesekundiline ajakaristus tuli täna hommikul, kui Ogier jäi katse starti hiljaks. Hoolduspausi ajal WRC All-Live'iga vesteldes ei soovinud ta öelda, mis täpselt hiljaksjäämise põhjustas.

«Tehti väike viga ja andsime endast parima, et see ülesõidul parandada. Saime sellega hakkama, aga see võttis aega ja seetõttu jõudsimegi katsele minu arvates umbes kümme sekundit liiga hilja ning saime karistada,» kostis Toyota sõitja.

Intervjuu lõpus rääkis Ogier, et oli olukorras nagu mehaanik. «Ma pole selles enam nii hea,» ütles Gallia kukk naerdes. «Olen rattavahetuses hea, sest mul on olnud palju harjutamist,» viskas ta enda üle nalja, viidates viimase paari hooaja rohketele rehvipurunemistele.

Hommikuse vigade paranduse osas ütles Ogier, et töö oli suur ning autos polnud kõiki soovituid tööriistu. Samuti polnud tööasend selline, nagu tahaks. Legend avaldas lootust, et nüüd on ta Horvaatias probleemidest prii ja saab hea tempoga jätkata.

Pärast 12. kiiruskatset on Ogier viies, kaotas liider Elfyn Evansile 2.08,3. Tema ees on Pierre-Louis Loubet, aga selle 1,4-sekundilise vahe sõidab Ogier 13. katsega enda kasuks. Tagantpoolt peab maailmameister kartma vaid meeskonnakaaslast Kalle Rovanperät, kes on temast 3,6 sekundi kaugusel.

Sealjuures on huvitav märkida, et kui Ogier'l poleks ajakaristusi, oleks ta suursoosik kolmandale kohale. Praegu sel positsioonil olev Esapekka Lappi kaotab Evansile 44,8 sekundit ning kui võtta Ogier'lt ajakaristused ära, jääks ta soomlasest maha 13,5 sekundit.