VIDEO ⟩ Snuukrilegend Ronnie O'Sullivan jõudis fantastilise tähiseni

Kohtumise kuuendas freimis korjas O'Sullivan järjest 102 punkti. Snuukrikeeles tähendab vähemalt 100 järjestikust punkti «sajandit» ning Vafaei vastu korda saadetu tähendab, et inglane on teinud MMi Crucible'i ajastul esimese mängijana 200 sajandit. Snuukris hakati maailmameistrit selgitama 1927. aastast ning alates 1977. aastast on MMi võõrustanud Sheffieldis asuv Crucible'i teater.