Differti koondisekoht on sisuliselt kindel, peatreener Kaaberma teeb oma valiku MK-etappide põhjal

Ütleb ju juhend, et MK-etappidel ja tiitlivõistlustel pääsevad võistkondlikul turniiril osalema edetabeli kaks esimest ning lisaks kaks sportlast peatreeneri otsusega. Limiteeritud on ka EMi ja MMi individuaalvõistlusele pääsejate arv. Pika eduga juhib Nelli Differt, kelle koht tänavuse kevade–suve võistlustel on sisuliselt kindel.