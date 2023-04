Tehnilised hädad tegid Tänaku nõutuks

Tänak oli pärast 14. katset Evansist 12,5 sekundi kaugusel, kuid päeva lõpuks kärises vahe 25,4 sekundi peale. Homme on sõita neli kiiruskatset kogupikkusega 54,48 km ehk puhtalt sõiduga on eestlasel sisuliselt võimatu waleslase võitu väärata.

15. katse lõpus antud välkkommentaaris mainis Tänak, et näiteks ei tööta tema käsipidur. Järgmise katse lõpus kostis eestlane: «Ma ei tea, mis valesti on. Seda on raske öelda. Autoga on kohutav sõita. Ma ei tea, mis toimub. Hea, et päev läbi sai.»