Hoop Rovanperä tiitlilootustele? Latvala keeldub tiimikäsklustest

Ometi kinnitas Latvala, et ei käsi prantslasel hoogu maha võtta. Ta toonitas Dirtfishile antud intervjuus, et mõlemad on maailmameistrid ja ta laseb neil rajal sotid selgeks teha.

Kui talle toodi välja, et Hyundai on valmis selliseid käike tegema, siis Latvala seletas, miks ei soovi tiimikäsklusi jagada.

«Ma võin teile öelda, et see on kõige jubedam tunne, mida sõitja võib kogeda, kui sa saad autosse telefonikõne, kus öeldakse: «Kas sa saaksid hoo maha võtta?» See oli kõne, mida ma kõige rohkem vihkasin ja ma ei taha, et meie sõitjad seda kogeksid,» rääkis Latvala.