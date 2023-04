Neuville’ile sai Horvaatias saatuslikuks pool meetrit

«Põhimõtteliselt ma pidurdasin natuke liiga hilja. Ma arvan, et pool meetrit või meeter varem oleks korras olnud, aga ma sisenesin lõikekohta ja minu sisemised rattad läksid blokki, nii et tagumine ots astus välja ja minuga oli korras,» avaldas Neuville Dirtfishile.

«Emotsionaalsel tasemel on see meile kui tiimile pettumust valmistav. Aga peame jätkama ja üks asi, mida sellest nädalavahetusest saame kaasa võtta, on see, et peame oma asfaldikiirust parandama,» jätkas belglane.