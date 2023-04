Kristjan Ilves FISi plaanitavatest muudatustest: võime ju Kläbo ka hüppama saata. Kui ellu jääb, siis võidab võistluse

Eesti spordirahvale pakub talihooajal väga palju emotsioone kahevõistlus, sest maailma kõige teravamasse tippu kuulub ka Kristjan Ilves. Kahjuks ähvardab seda legendaarset spordiala olümpiamängudelt kõrvale jäämine ning see oleks tõeline kabelimats kahevõistlusele. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on asunud kahevõistlust uuendama, et võistlusi huvitavamaks muuta.

FIS loodab juba sel talvel proovida mõnel korral formaati, kus vahed suusarajale minnes oleksid väga väikesed. Võistluse ametlik nimetus on kompaktne idividuaaldistants ja seal on vahed suusasõiduks juba fikseeritud. See formaat tähendab, et hüppemäel ei olene midagi soorituse kaugusest, vaid teenitud kohast.