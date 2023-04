Horvaatias teise koha teeninud Tänak: auto kiiruses ei saa kahelda, sest seda näitavad ka ajad

«Autol ei saa kahelda, sest seda näitavad meile ajad. Samas töötab ta hästi ainult väga väikses aknas ning seni on selle hetke mõistmine keeruliseks osutunud,» lausus Tänak pärast Horvaatia rallit pressiteate vahendusel.

«Seni on meeskond väga palju tööd teinud ja olen suutnud konkurentidega sammu pidada. Peame siiski rasket tööd jätkama ja leidma kohti, kus autot veelgi arendada.»

Tänak hoiab pärast Horvaatia MM-rallit üldarvestuses küll neljandat kohta, ent jääb liidripositsiooni hoidvatest Sebastien Ogier'st ja Elfyn Evansist ainult nelja punkti kaugusele. Tänak on selle seisu üle õnnelik.

«Olen õnnelik Horvaatias saavutatud teise kohaga ja veel ka sellest, et MM-sarja esikohast lahutab meid ainult neli punkti. Nüüd on minu fookus juba Portugali rallil, milleks valmistumine algab järgmisel nädalal. Püüame meeskonnaga parimat tööd teha, et olla väga tähtsaks MM-etapiks valmis,» lõpetas Tänak.