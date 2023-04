Kläbo riskib MK-sarja ukse taha jäämisega

Kläbo koondisest lahkumise üle on Norra meedias spekuleeritud juba mõnda aega. Nädalavahetusel sai see kinnitust ning pressiteatest tuli välja, et sellega loobub Kläbo ka suusaliidu toetusest.

«Minu lahkumisega on Norra suusaliidul võimalus oma kulusid vähendada ja kulutada raha hoopis teiste sportlaste peale. Jah, nüüd ei pea nad minu mäelaagrite eest maksma. Mul on rahvusmeeskonnas mitu kaaslast, keda minu arvates on valikprotsessis halvasti koheldud. Hoian tihedat kontakti oma koondisekaaslastega, isegi kui ma enam koondisesse ei kuulu,» ütleb Kläbo pressiteates.

Suusaekspertide arvates polnud Kläbo otsus ootamatu, kuid Norra suusatamist laiemalt vaadates tõotab see peapeale lüüa kogu sponsorsüsteemi, sest palju toetajad võivad otsustada suusaliidu tagant lahkuda ja liituda Kläbo meeskonnaga.

Norra rahvusringhäälingu (NRK) suusaekspert Fredrik Aukland usub, et Kläbo lahkumine on rahvuskoondise mudeli jaoks dramaatiline. «Nad panid suusaliidule tohutu surve alla. Sellel on tagajärjed. See võib olla murdmaasuusatamise sponsorituru toimimise muutuse algus,» ütles Aukland.

Mis aga ehk veel olulisem, Norra suusaliidu reeglite põhjal ei pääse koondisekohast keeldunud sportlased võistlema MK-etappidel. «Loodame ja usume, et nad muudavad seda, et saaksin järgmisel hooajal MK-sarjas osaleda, kui olen võistlemiseks piisavalt hea,» ütles Kläbo.