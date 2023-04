Järjekordne surm rallivõistlusel: Hispaanias hukkus võidusõitja

Hukkunud David López Tomico on Twitteri fotol paremal.

«Vallejo Racing leinab, sest me kaotame ühe omadest: David López Tomicost, kirgliku motospordi armastaja, oma töö eestvedaja ning visaduse ja armastuse eeskuju,» seisis Vallejo avalduses.

Aprill on rallispordi jaoks olnud väga must kuu. Kaks nädalat tagasi hukkus Horvaatia rallieelsel testil WRC-sõitja Craig Breen ning Hispaanias said õnnetuse tagajärjel surma Julio César Castrillo ja kaardilugeja Francisco Javier Álvarez.