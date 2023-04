Ralliajakirjanik: kui Tänak tahab MM-tiitlit võita, ei tohi Ford enam laguneda

«Ühest küljest oli see 2019. aasta maailmameistri jaoks äärmiselt positiivne ralli. Ta pole kunagi varem Puma Rally1-auto rooli tundunud nii õnnelik ja enesekindel. Kuid tõenäoliselt maksis auto töökindluse puudumine talle esikoha – ja see ei saa korduda, kui Tänak tahab MM-tiitlit võita,» kirjutas Barry DirtFishi artiklis.

«Potentsiaal on selgelt olemas, see tuleb lihtsalt ära kasutada. Lõppude lõpuks pärineb Tänaku tänavune ainus võit rallilt, kus tal sisuliselt probleeme polnud,» vihjas Barry just hooaja ainsale talverallile Rootsis.

Tänak on nelja MM-etapi järel punktitabelis 65 punktiga neljandal kohal. Neli punkti enam on teeninud tabeliliidrid Sébastien Ogier ja Elfyn Evans, 68 punkti on koos Kalle Rovanperäl (kõik Toyota). Thierry Neuville’il (Hyundai) on 58 punkti ja ta langes Horvaatia ralli järel viiendaks.