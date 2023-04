UUS PODCAST ⟩ Euroliiga Leedu derbi ja vana kavala rebase nõksud

Kaunase Žalgiris ja Arnas Butkevičius on Euroliiga play-off'is olemas. Sealjuures peaks Butkevičius saama palju rohkem kiitust, kui ta seda seni saanud on.

Postimehe sporditoimetus alustab korvpalli Euroliiga play-off'ide eel taskuhäälinguga «Iga mäng loeb», mis keskendub just Vana Maailma tugevaimale klubisarjale. Ent see saade pole lihtsalt spordiajakirjanike mõtete edasi-tagasi rullimine, sest eksperdina on kaasatud Eesti tipptreener Toomas Annuk.