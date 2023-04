MMil liidrikohale kerkinud eestlasi ootavad ees otsustavad kohtumised

Eestlastel on viie mängu järel kirjas neli võitu ja üks kaotus. Sama tulemusega on A-alagrupis ka Kanada ja Šotimaa esindused ehk kolm riiki jagavad hetkel esikohta.

Järgmised kolm mängu on Eesti kurlingupaari jaoks otsustavad, sest mängitakse järjest väga tugevate vastaste vastu. Homme kohtuvad Kaldvee ja Lill tugeva Šotimaa kurlingupaariga, kes asub samuti alagrupi liidrite hulgas nelja võidu ja ühe kaotusega. Seejärel tuleb Eesti kurlingupaaril mõõtu võtta Austraalia koondisega, kellel on vastu panna olümpiamängudel osalemise kogemus. Seejärel ootab eestlasi ees kohtumine Itaaliaga, mis on valitsev olümpiavõitja.