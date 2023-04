Hyundai leidis varalahkunud Breenile asendaja

Pärast Breeni traagilist surma Horvaatia ralli testisõidul, kaalus Hyundai Portugali meeskond, kuidas saaksid nad lahkunud rallimehele austust avaldada. Nõnda otsustatigi, et Meeke jätkab iirlase alustatud teekonda Portugalis. See tähendab, et Meeke osaleb ka Portugali MM-etapil.