Suure WTA kalendrimuudatuse tagant paistavad turundusfirma kõrvad

Ilusad sõnad, ent reaalsuses on kõik WTA 250-kategooria turniiride korraldajad rohkem kui ärevuses. Nimelt seisab uue koostöö plaanides punkt, et selle taseme võistlustel ei tohi järgmisest aastast alates enam osaleda maailma edetabelis 30 parema hulgas olevad mängijad. Ostrava turniiri boss, tšehh Petera ütles otsesõnu, et need võistlused muutuvad tähtsusetuks.