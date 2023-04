Ralliajakirjanik andis Tänakule Horvaatia ralli eest maksimumpunktid. Nagu kõigile teistelegi!

«Ma olen alati öelnud, et minu sõitjate hinded ei põhine ainult sellel, kes on kiireim, võidab enim katseid või ralli – need olenevad alati kontekstist. Ja kui panna möödunud nädala sündmused konteksti, siis väärivad kõik meie julged ekipaažid suurt kiitust,» kirjutas Clark.

«Kohati pimestavalt kiire, see oli kinnitus, et [Ford] Pumat kohandatakse aeglaselt, kuid kindlalt Tänaku nõudmistele. On hirmutav mõelda, kui hea see kombinatsioon saab olema, kui tiim annab Otile auto, mida ta neilt nõuab.