Maailma neljanda reketi loobumine lükkas Kanepi tippturniiri alguse edasi

Põhjus seisneb nimelt selles, et maailma neljas reket Ons Jabeur andis teada, et peab säärevigastuse tõttu turniirist loobuma. Seetõttu sai Kanepi esialgseks vastaseks olema pidanud Shelby Rogers (WTA 38.) turniiril 33. asetuse ning ta tõsteti turniiritabelis Jabeuri kohale.

Küll ei tähenda see, et Kanepi pääseb otse teise ringi. Nimelt peab nüüd Kanepi ootama endale uut vastast kvalifikatsioonist, mis pole veel läbi saanud.

Eesti teine reket Anett Kontaveit (WTA 87.) alustab oma turniiri täna Karolina Muchová (WTA 52.) vastu. See on päeva kolmas kohtumine, mis algab Eesti aja järgi orienteerivalt kell 15. Pärast vigastuspausi WTA tuurile naasev Kontaveit on Muchovága kohtunud kahel korral. Mõlemad mängud toimusid 2019. aastal ja peale jäi tšehhitar.