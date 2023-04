Kotsari häid esitusi kinnitab ka statistika. Käesoleva andmestiku eesmärk on anda eestlase Euroliiga tegemistele ja tema tugevustele sügavam vaade, kui lihtsalt mitu punkti ta keskmiselt viskas või mitu lauapalli hankis, ehkki ka need tahud ei jää kajastamata.

Ent kes andis meie mehele kõige rohkem resultatiivseid sööte? Kellele jagas Kotsar enim tulemuslikke passe? Millisest tsoonist tabas ta kõige parema protsendiga? Mitu protsenti ründelauapallidest krabas Kotsar? Need on vaid näited küsimustest, mille annab Postimees vastuse.

Olgu öeldud ka see, et nii mõnigi statistika on tehtud silmas pidades tõupuhtaid keskmängijaid, aga teps mitte kõik Euroliiga kodulehel tsentritena üles antud mehed ei täida seda kriteeriumit. Võtame näiteks Belgradi Partizani, kus on tsentritena teiste hulgas üles antud Mathias Lessort ja Zach LeDay, kes on platsil väga tihti koos. Ent siis on keskmängija Lessort, mitte LeDay, kes võib vajadusel mõne minuti sel positsioonil tegutseda, kuid tõupuhtaks tsentriks ei saa teda kuidagi liigitada.