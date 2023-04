Võrkpallikoondise liidri toimekas suvi: abielu ja EM-finaalturniir

Kullerkannude perel on palju traditsioone, mida koos tehakse: «Meil on Keilas kogu pere väga lähestikku. Tädi pere on viie minuti kaugusel, vanaema sealt omakorda viis minutit edasi, vanaisa seal samas, nii et kui ma kodus olen, siis tulevad alati kõik läbi.»

Ta tunnistab, et ühel hetkel hakkas temagi rohkem mõtlema sellele, et olla vanavanemate juures. «Eelmisel aastal kaotasin oma vanaema ja see paneb asjad perspektiivi. Ka pulmade puhul soovin, et vanavanemad saaksid sellest osa. Eestis pole võimalik kõrgel või isegi keskmisel tasemel professionaalina mängida. See muudabki taolised elulised valikud äärmiselt keeruliseks, sest pean langetama otsuse, kas olla perele lähedal või jätkata karjääri.»

Sel suvel abiellubki Kullerkann oma kihlatu Sandriga. Pruut tunnistab, et inimsuhted on spordis ja eriti naistespordis väga keeruline teema, kuna püsivat ja toimivat suhet on distantsilt ja pidevate muutuste tõttu raske hoida.