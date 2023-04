Inglismaa tippklubi maksab õuduste matši näinud fännide piletid kinni

«Saame frustratsioonist ja vihast aru. Me ei olnud piisavalt head. Teame ka seda, et sõnadest sellises olukorras ei piisa. Oleme tänulikud nii toetuse eest koduväljakul kui ka võõrsil. Seda silmas pidades maksame kinni piletid, mis osteti St. James Parkile,» kirjutas Tottenham Twitterisse.

Tottenham hoiab Inglismaa kõrgliigas 53 punktiga viiendat kohta, kuid Meistrite liigasse viiv neljas koht libiseb aina kaugemale. Tottenhamil on hea võimalus olukorda parandada juba neljapäeval, kui minnakse vastamisi neljandal kohal oleva Manchester Unitediga. Manchester Unitedil on praegu Tottenhamist kuus punkti enam, lisaks on neil kaks mängu vähem peetud.