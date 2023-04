Ajaloo edukaimat jalgpallurit ähvardab ülipikk vanglakaristus

Alves on viibinud vahi all alates jaanuarist, sest vägistas väidetavalt möödunud aasta viimastel päevadel Barcelonas asunud ööklubis 23-aastase naise.

Alves on juhtumist käinud välja mitu versiooni. Kui algselt väitis ta, et ei tea üldse naist, siis lõpuks tunnistas, et neil oli konsensuslik vahekord.

Hispaania meedia kirjutab, et Alvesi advokaadid esitasid taotluse, et 39-aastane brasiillane saaks kautsjoni vastu vabadusse, kuid see lükati tagasi. Tegu on juba teise korraga, kui selline soov tagasi lükatakse.