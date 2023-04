FIA president sattus seksismiskandaali

Suurbritannia ajaleht The Telegraph kirjutab, et Ben Sulayem on sattunud järjekordsesse skandaali, sest teda süüdistatakse FIA endise töötaja poolt kiusamises ja seksismis.

Nimelt saatis 2022. aasta detsembris mootorispordi ajutise peasekretäri kohalt järsult lahkunud Shaila-Ann Rao FIA-le kirja, kus süüdistab oma endist ülemust seksistlikus käitumises. Ometi selgus nüüd, et Rao väiteid ei uuritud kunagi.

Kuigi Rao keeldus ise juhtumit kommenteerimast, siis The Telegraphile kinnitasid mitmed allikad, et kiri saadeti nii Ben Sulayemile kui ka FIA senati presidendile Carmelo Sanz de Barrosele.

Küll tuleneb FIA vastusest välja, et Rao oleks pidanud pöörduma hoopis organisatsiooni eetikakomisjoni poole, mis asuks asja uurima. Uurimise tulemused antaks üldiselt presidendile, kuid juhul, kui FIA juht on ise uurimise all, saaks raporti enda kätte FIA senati president.

«Ta oli tema vastu väga üleolev. Mitmed tiimipealikud on mulle helistanud ja öelnud: «Sa oleks pidanud nägema, kuidas ta Shaila-Anniga käitus.» Ja see toimus teiste inimeste ees. Ta võttis tema kallal väga ebaprofessionaalselt. Selline ta oli. Shaila-Ann julges talle teiste ees ei öelda ja see paistis sellist käitumist põhjustavat,» kirjeldas üks allikas Briti väljaandele.

Tegu pole esimese korraga, kui Ben Sulayem seksistliku käitumise või avaldustega on meedias tähelepanu alla sattunud.

Aasta alguses avaldas The Times Ben Sulayemi kodulehe arhiivis peitunud teksti, milles autospordi juhtorgani president esines seksistliku väljaütlemisega.

Ma armastan kõrbe ja mulle meeldib kohtuda tõeliste inimestega. Mulle ei meeldi naised, kes peavad end meestest targemaks, sest see pole tõsi,» arvas Ben Sulayem sajandi alguses.