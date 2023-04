Tänak: oleme aasta arengust maas

Möödunud nädalavahetusel peetud Horvaatia rallil Ford Puma Rally1-ga teisele kohale tulnud Tänakult uuriti kõigepealt, kuidas tal kodune olukord on. Nimelt vihjas eestlane mullu, et just koduste probleemide tõttu võib ta karjääri lõpetada.

«Jah, õnneks on lahenenud. Kodus on kõik hästi. Lapsed-naised on kõik terved,» rääkis Saaremaalt pärit piloot.

Kui viimased kaks aastat sõitis Tänak Hyundai rallitiimis, siis tänavusest aastast on ta tagasi M-Spordis, kus suurele karjäärile hoo sisse sai. Saatejuhtide sõnul paistab eestlane seal õnnelik.

«Saab asju teha, olgem ausad. Keeruline koht on võib-olla, oleme aasta arengust maas. Võib-olla täna ei näe see kõik nii äge välja, kui võiks olla, aga ma arvan, et kuna me praegu näeme, et oleme konkurentsis, siis kui oma asjadega järje peale jõuam, siis küll me oma koha leiame,» kirjeldas Tänak.

«Ega ma oma elu lihtsaks ei ole teinud. Üle aasta jälle meeskonda vahetada, jälle algusest hakata, aga tundub, et see kuidagi läbi raskuste on mul alati tulnud. Ükski asi ei ole lihtsalt tulnud, aga ütleme nii, et kõik head asjad tulevad raskelt,» lisas ta.

Saatejuhtide sõnul on Tänakul pinge peal ka sellega, et ta kannab Eesti rallisporti. Tema lõpetamise järel võib ju huvi spordiala vastu kahaneda.