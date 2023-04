Kuigi see tundub ebatõenäoline stsenaarium, on selline punkt Norra suusaliidu reeglites selgelt kirjas. Kui sportlane keeldub rahvuskoondise kutsest, ei valita teda suusaliidu reegliraamatu punkt 205.2 kohaselt ka võistlustele, kus Norra suusakoondis osaleb. Väljaarvatud juhul, kui tegemist on eriolukorraga.