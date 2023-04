Miks on komeedina tippu sööstnud britt muutunud enda haledaks varjuks?

2021. aasta septembris New Yorgis triumfeerides tegi siis 18-aastane Raducanu ka ajalugu: temast sai esimene kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes slämmiturniiri võitnud. Pealegi tegi ta seda settigi kaotamata. Ühtlasi sai maailma edetabelis 150. kohta hoidnud britist madalaima asetusega slämmitšempion.

Nüüd on see kõik aga vajunud unustusehõlma. Tipphetkel maailma kümnes number olnud Raducanu on langenud maailma 83. reketiks. Madridi WTA 1000 turniirist loobus ta loetud tunnid enne avaringi matši, viidates parema käe randmevigastusele, ja langeb järgmisel nädalal välja ka esisajast.