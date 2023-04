Endine lapstäht kukutas Ronnie O'Sullivani

«Ma ei pakkunud vastasseisu, aga sa pead endiselt pallid auku lööma. Ma ei mänginud piisavalt hästi, et mängu mõjutada. Kui see oleks olnud poksimatš, siis see oleks väga vara läbi saanud,» oli O’Sullivan oma esituse üle ülimalt kriitiline, vahendab The Guardian.

«Ma mängin alati sama mängu, nii et see ei üllata mind. Mul on ka «B» mäng, aga ma kunagi ei mängi seda. Ma armastan võitmist, aga mul ei ole kaotamise vastu midagi ja see on ohtlik kombinatsioon,» lausus 28-aastane belglane.