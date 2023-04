Venelasest täht kadus keset play-off'i seeriat

Nitšuškini kõrvalejäämise põhjust pole eriti täpselt esile toodud, kuid tiimi peatreener Jared Bednar ütles intervjuus Denver Postile, et tegu on isiklike põhjustega. Ta lisas veel, et Nitšuškin ei viibi praegu koos tiimiga, ega osanud öelda, kui kauaks Nitšuškin eemale jääb.

Ajakirjanik Frank Seravalli rääkis Sportsneti raadiosaates, et tema teadmise järgi on venelase puudumine kuidagi seotud alkoholi tarbimisega tiimi hotellis. «Ma ei tea, mis täpselt oli või mis sellega on seotud, aga usun, et see juhtus reede öösel Seattle’is.»