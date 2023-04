Hokimaailma üks paremaid mehi jääb MMilt eemale, sest alaliidul pole piisavalt raha

Maailma paremate hokimängijate hulka uuluv Pettersson sai sel hooajal Vancouver Canucksi eest NHLis kirja 102 skooripunkti, lüües 39 väravat ja jagades 63 resultatiivset söötu. Rootslased lootsid mehe talente kasutada ära 12. mail algaval MMil, kuid see plaan läks luhta.

NImelt kirjutab Rootsi ajaleht Aftonbladet, et Petterssoni kindlustusmakse on Rootsi jäähokiliidu jaoks liiga suur.

24-aastasel rootslasel on Canucksiga järgmise hooaja lõpuni kehtiv leping. Kui sel hooajal teenis ta 7,8 miljonit dollarit, siis järgmisel hooajal teenib ta juba enam kui 10 miljonit dollarit. Aga järgmine hooaeg on ka sellepärast tähtis, et järjekordne tugev aasta võib talle kindlustada pika ja tulusa lepingu. Seetõttu ei saa ta vigastustega riskida.