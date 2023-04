Pöörases hoos Haaland purustas järjekordsed rekordid

22-aastane norralane on Inglismaa kõrgliigas sel hooajal löönud 33 väravat, mis tähistab tippmarki ajastul, mil liigahooaeg kestnud 38 kohtumist. Varasemalt hoidis praeguse formaadi edukaimat tulemust Mohamed Salah, kes sahistas 2016/2017 hooajal väravat 32 korda.

Hetkel tundub, et Haalandi jaoks on ka selle rekordi alistamine ainult vormistamise küsimus, sest Cityl on veel pidamata seitse liigamängu.