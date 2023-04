Euroopa Liidu komisjon nõuab jalgpallis muutust. Eestile võib see maksma minna üle seitsme miljoni euro

Kunstmuruväljakute kaasajastamisest ehk jalgpalli nn rohepöördest on räägitud juba mitmeid aastaid. Nüüd on aga Euroopa Komisjon hääletanud kummigraanulite, mis on ühed suurimad mikroplasti leviku allikad, keelustamise poolt. Kunstmurus kasutatava kummipuru asendamine mõne loodussõbralikuma materjaliga on aga kulukas ja aeganõudev.