Euroliiga mõistis Partizani ja Reali mängus puhkenud massikakluse hukka

Seeria avakohtumise kaotanud Real oli teises kohtumises 80:95 taga ning võõrsil mänginud Partizan kulges võidu suunas. Hispaania tippklubi mängijate frustratsioon sai neist võitu ning see viis massikakluseni .

Kõigepealt seletas Euroliiga, miks kohtumine otsustasti lõpetada. Liiga avaldusest selgub, et kuna kõik kakluses osalenud ja pingi alalt lahkunud mängijad eemaldati kohtumisest, siis ei jäänud kummalgi meeskonnal alles minimaalselt kahte meest, et kohtumine lõpuni mängida.

Lisaks sellele kinnitati, et juhtumi asjaolud on edastatud Euroliiga distsiplinaarkohtunikule, kelle otsust järgnevate karistuste osas on oodata 24 tunni jooksul.