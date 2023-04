Selgus põhjus, miks fännid Horvaatia rallil kaklema läksid

Kui varem kirjutas Horvaatia meedia, et kolm horvaatlast said kakluse tõttu 760 eurot trahvi ja peavad järgmise aasta Horvaatia ralli vahele jätma, siis Dirtfishi andmetel peavad nad ka seitse päeva trellide taga veetma, sest ründasid politseinikku.

«See oli hull olukord. Õnneks meil on sellistes kohtades palju rajajulgestajaid. Mida videost ei näe, on see, et meil olid rajajulgestajad teisel pool hüpet, kes olid valmis autot peatama,» rääkis Šaškin.