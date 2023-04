Horvaatia ralli oleks Breeni surma tõttu äärepealt ära jäänud

Breen hukkus nädal enne Horvaatia ralli algust, kui testis Hyundai i20 N Rally1-autot. Traagilisele õnnetusele järgnenud päevadel oli õhus võimalus, et Horvaatia MM-etappi ei toimu.

«Olime ettevalmistuse viimaste päevade juures, kui saime selle uudise. Nagu võite arvata, ei uskunud keegi kunagi, et midagi sellist võib juhtuda. Ausalt, ma ei arvanud, et ma oleks kunagi kellegi surmale nii lähedal. See oli kohutav. Täielik tragöödia,» rääkis Horvaatia ralli korralduskomitee esimees Daniel Šaškin.