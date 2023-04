Pikalt Levadias tegutsenud Hohlov-Simson lõi käed Floraga

«Suur tänu FC Flora juhatusele usalduse ja võimaluse eest juhtida Eesti suurimat ning edukaimat jalgpalliklubi, millega kaasneb tõsine vastutus. Mul on hea meel tulla tagasi klubisse, kus enam kui kolmkümmend aastat tagasi jalgpallurina oma esimese profilepingu sõlmisin. Ootan koostöö algust suure põnevusega ja annan endast parima, et FC Flora arengule igakülgselt kaasa aidata,» ütles Hohlov-Simson.

FC Flora president Pelle Pohlak: «Kui siiani oleme klubis nii sportliku poole kui administratiivtöö juhtimisel eelistanud noorust, siis seekord teadsime, et vajame kogemust, mida Sergeil kahtlemata piisavalt on. Nii nagu ta oma mängijakarjääri ajal pakkus meeskonnale kindlust kaitses, usume, et ta suudab pakkuda meile vajalikku tuge ja teadmisi kontori poolel. On väga hea meel tervitada Sergeid FC Floras ja soovin talle klubipere poolt jaksu uuel ametipostil.»