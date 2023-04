FIA rallidirektor: me ei saa Craigi tagasi tuua, aga teeme kõik, mis saame

Breen hukkus 13. aprillil, kui ta sõitis vastu puidust aeda ning üks aia jupp tungis läbi juhipoolse küljeakna autosse. Kaardilugeja James Fulton pääses ilma füüsiliste vigastusteta.

«Meie uurimine käib endiselt. Ma ei tea veel, kas see toob tulevikus muudatusi. Küll saan kinnitada, et meil on väga pühendunud grupp inimesi, kes asja uurivad, et me teaks, kuidas edasi liikuda,» rääkis Wheatley Autosportile antud intervjuus.

«Kõik Craigi avarii põhjustanud asjaolud olid erakordsed. Ma ei ole kindel, et sellele on lihtsalt lahendust. Meil on juhtunu kohta juba väga palju infot,a ga me pole veel positsioonil, et tulemustest rääkida. Me ei saa Craigi tagasi tuua, aga ma kinnitan, et teeme kõik, mis saame,» jätkas ta.

Tegelikult on juba praegu ralliautod turvalisemad kui kunagi varem ning Breeni õnnetus juhtus kiirusel 33 km/h. Ometi on nendel nüüd koos hübriidiga kokku üle 500 hobujõu.

«Muidugi tuleb alati kiirusele mõelda, sest see tõuseb koguaeg. Meil on hoolduspargi jagu talendikaid insenere, kes annavad endast kõik, et auto kiirem oleks. Meie peame FIAs tegema kindlaks, et kiirus ja turvalisus käivad käsikäes.